Miguel Ángel Mancera no ha sido llamado a declarar por investigación del accidente en la L12

El ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que hasta el momento no ha sido llamado a declarar en el marco de las investigaciones por el accidente en la Línea 12 del Metro, por lo que llamó a no hacer un litigio mediático de este tema.

En entrevista, el coordinador de los senadores del PRD resaltó que tiene por qué hacer una defensa, ya que no ha sido requerido por la autoridad y todo lo que se planteó durante su administración se encuentra en los archivos.

Señaló que no tiene interés de hacer un litigio mediático, pues todo está en manos de las autoridades correspondientes.

Miguel Ángel Mancera subrayó que durante su administración se conformó un grupo plural para realizar los trabajos de rehabilitación de la Línea 12 y precisó que nunca se ha señalado al canciller Marcelo Ebrard como responsable.

El senador perredista indicó que este asunto debe ser abordado bajo un enfoque técnico-jurídico y no vincularlo con la política.