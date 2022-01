¿Miedo a que te espíen por WhatsApp? Nueva función lo evitará

Cada día Whatsapp sigue actualizándose para tener mejor calidad con los usuarios, sobre todo en materia de privacidad y seguridad. Ahora la compañía ha realizado una nueva función que evitará que te espíen.

Se trata de una opción que hará la misma empresa, eso significa que no tendrás que hacer nada, ya que se trata de una barrera de privacidad automática.

Con esta medida, ya no podrán saber tus contactos si estás o no en línea, y no solo será para evitar que los que te tengan agregado, también ayuda a limitar a las apps espías.

Todos pensarán que es broma que existen aplicaciones que permiten que alguien espíe tu WhatsApp, pero esto ya esta confirmado.

Estas aplicaciones se encontraban en todas las tiendas digitales, tanto para iOS como en Android.

Las opciones de privacidad clásicas siguen estando activas, por lo que si no puedes ver la información de conexión de tus contactos con los que ya has chateado alguna vez, es porque tienen habilitado la configuración de privacidad.

Con está nueva función, ayuda a que estas apps que permitían saltarse en cierto modo la restricción de privacidad de WhatApp ya no puedan hacer que te espíen.