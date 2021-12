¡Mide 5 milímetros! Subastan uno de los libros más pequeños del mundo

En la casa de subastas Arenberg Auctions en Bruselas, se vendió uno de los libros más pequeños del mundo, valorado entre 1,130 y 1,690 dólares y finalmente fue vendido por más de 4,700 dólares.

Se trata del libro “El Padrenuestro” y está encuadernada en cuero, tiene una forma cuadrada de 5 mm de lado, es decir, menos que una punta de lápiz.

Have you seen it in the press?

On Saturday we sold one of the smallest books for €3.500!

This tiny book measures 5 x 5 mm and contains the Lord’s Prayer in seven languages. The lot also contains two of its original printing types.

Read about it here: https://t.co/wr3Rp373q3 pic.twitter.com/DfDlNze8cT

— Arenberg Auctions (@arenbergauction) December 20, 2021