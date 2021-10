Michael Schumacher: ¿Cómo es su estado de salud?

Datos sobre el estado de salud de Michael Schumacher se dieron a conocer en días recientes, por parte del hijo de Enzo Ferrari, quien rechazó que algunas personas se dirijan al expiloto alemán como si “estuviese muerto”.

Piero Ferrari, al recibir el Premio Mecenate Dello Sport, habló acerca del siete veces campeón mundial de Fórmula 1, aunque fue entre el 2000 y 2004 que se llevó el primer lugar en la escudería roja.

Sin embargo, en el evento, realizado en Roma, en la sede del Comité Olímpico de Italia, se realizó un homenaje a la compañía, por lo que fue inevitable no mencionar a “Schumi”, como también se le conoce.

Y es que, el galardón reconoce la labor de Ferrari que ha hecho por el deporte y que se ha convertido en un símbolo para el automovilismo internacional y en todo el país europeo.

En ese sentido, Piero, de 76 años, aseguró que le gusta recordar al alemán cuando se encontraba fuera de la pista de carreras y “bebían tranquilamente una copa de vino juntos”.

“Una persona sencilla en el sentido más positivo, clara, precisa, muy lineal (…) No me gusta que se hable de Schumacher hoy como si nos hubiera dejado. No está muerto, pero no puede comunicarse”.