Médicos y enfermeras del IMSS protestan por falta de insumos

En las últimas 24 horas, médicos y enfermeras del IMSS han realizado tres protestas afuera de los hospitales donde trabajan en demanda de insumos y equipo que les permita atender la pandemia de coronavirus y protocolos de seguridad para que no se contagien.

La mañana de este viernes se manifestaron en el Hospital Regional 1 en la Ciudad de México donde bloquearon de manera intermitente la avenida Xola a la altura de Gabriel Mancera, pero no interrumpieron el paso del Metrobús, denuncian que no cuentan con material, no les han distribuido los protocolos de seguridad ante el Covid-19, y que tampoco tienen el suficiente personal para atender esta emergencia, así lo explicó la enfermera Miroslava Vargas.

“Las plantillas no están cubiertas del personal, estamos trabajando con poco personal, para muchos pacientes tenemos intubados, influenza, neumonía, también hay casos de sarampión, y sigue siendo el mismo personal… Tenemos un documento donde el director firma diciendo que está va hacer un hospital de referencia de los casos de Covid-19, entonces se adaptaron dos salas en el sexto piso, área sur, pero no sabemos qué tenemos que hacer ante ese tipo de pacientes”.

Mientras que en el Centro Médico Nacional La Raza protestaron y bloquearon de manera intermitente Circuito Interior, en demanda de cubrebocas, batas y guantes para atender a pacientes con coronavirus.

En ambos casos las autoridades de su hospital les han ofrecido diálogo, pero los médicos y enfermeras buscan que les firmen un documento en el cual les indiquen las fechas en las que tendrán abasto de insumos.

Estás protestas se suman a las del personal de la Clínica 27 del IMSS en Tlatelolco, y a la del personal del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias quienes denunciaron que los consultorios a dónde atienden a las personas que llegan con enfermedad respiratoria no cuenta con lo básico para atenderlos y para que el personal médico se proteja.