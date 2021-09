‘Me puse cada vez más nerviosa’: Simone Biles habla sobre su salud mental

Simone Biles y su salud mental se convirtieron en los inesperados protagonistas de los Juegos de Tokio.

La gimnasta estadounidense estaba destinada a convertirse en la estrella y máxima ganadora de medallas, pero decidió retirarse de las finales al manifestar que se sentía incapaz de competir.

Información relacionada: Simone Biles es uno de tantos casos de presión que termina afectando su salud mental

Después de esa decisión, el mundo cambió la conversación hacia la presión que viven los atletas y la necesidad de atender psicológicamente los problemas por los que atraviesan.

Hoy, Simone Biles habla sobre su salud mental y lo que pasó en su cabeza antes, durante y después de la competencia olímpica.

“Solo quiero que un médico me diga cuándo voy a superar esto“, afirmó la deportista en entrevista para la revista New York.

“Te operan y se arregla. ¿Por qué no puede alguien decirme que en seis meses esto se habrá acabado?”, se pregunta.

Aunque actualmente forma parte de una gira de exhibición, la gimnasta aún no retoma los entrenamientos.

“No importa cuánto intento olvidar. Es un trabajo continuo”, añade.

Tras ganar cinco medallas olímpicas en los Juegos de Río 2016, reveló meses más tarde que había sido una de las víctimas de abuso sexual de Larry Nassar.

“Si miras a todo lo que he pasado en los últimos siete años, no debería haber vuelto a formar parte del equipo olímpico”, señala sobre su participación en Tokio.

“Debería haber renunciado mucho antes, cuando Larry Nassar estuvo en los medios de comunicación durante dos años. Era demasiado”, afirma.

Sin embargo, asegura que tomó la decisión de asistir a los Juegos porque no iba a permitir que se esfumara un sueño por el que había trabajado desde que tenía 6 años.

“No iba a dejar que me quitara esa alegría, así que lo superé en la medida en que mi mente y mi cuerpo me lo permitieron”.

Pero cuando llegó a Japón, dejó de desear estar en el podio y sólo pensaba en volver a casa.

“En los momentos previos, me puse cada vez más nerviosa”, explica Simone Biles sobre el estado de su salud mental en la competencia..

“No me sentía tan segura como debía con todo el entrenamiento que llevábamos”.

La joven compitió en la ronda de calificación, pero se retiró en la final por equipos tras hacer solo el ejercicio de salto.

Cuando participó en esa competencia, sufrió un episodio de desconexión entre mente y cuerpo.

“Fue un milagro que cayese de pie”, explica.

“En cuanto aterricé en ese salto, fui y le dije a mi entrenador: No puedo continuar”.

Días después renunció a participar en las finales de gimnasia individual, de suelo, salto y barras asimétricas.

Sólo participó en la final de barra con un ejercicio modificado, el cual le permitió ganar la medalla de bronce.

En la plática con el medio estadounidense, la gimnasta compara su incapacidad para practicar gimnasia con haber perdido la vista.

“Una mañana te levantas y no ves una mierda, pero la gente te dice que sigas y hagas tu trabajo diario como si todavía tuvieras visión. Estarías perdido, ¿no?”, explica.

TEAM REUNION. I’m thrilled to announce the addition of Grace and Jade! Can’t wait to hang with my squad again SOON! Get info and tickets at https://t.co/QIklCiS0a2

@GoldOverAmerica pic.twitter.com/QAt4bFAcSg

— Simone Biles (@Simone_Biles) August 19, 2021