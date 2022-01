"Me echaron como un animal": Antonio Brown acusa a Bucaneros de haberlo corrido

El jugador de futbol americano de la NFL, Antonio Brown, acusó al equipo de Tampa Bay por hacerlo jugar lesionado y después “me echaron como un animal”.

De acuerdo con la agencia EFE, el exreceptor de los Acereros de Pittsburgh, también aseguró que el actual monarca de la NFL lo corrió.

*Información relacionada: Antonio Brown es acusado de agresión sexual y violación

“Me corrieron”: Antonio Brown

El juego de la semana 17 ante los Jets de Nueva York, Brown dijo que no renunció del equipo, “ellos me corrieron, cedí a la presión de mi entrenador para jugar lastimado”.

Asimismo, el receptor de los Buccaneers aseguró que nunca abandonaría a sus hermanos (sus compañeros de equipo): “Me sacaron como a un animal y me negué a llevar su marca en el pecho, así que me quité el jersey”.

Todo el desmadrito de Antonio Brown pic.twitter.com/ikOV72Ima4 — Ulises Harada en modo Temporada NFL 2021 (@ulisesharada) January 2, 2022

¿Qué pasó con Antonio Brown?

Los Bucaneros vencieron 28-24 a los Jets el domingo pasado. Hacia el final del tercer cuarto, cuando los Buccaneers perdían 24-10, Brown se quitó las hombreras junto con el jersey número 81 y los arrojó al suelo junto al banquillo del equipo.

“Me senté y mi entrenador vino y me gritó, ¿qué pasa contigo?; le dije, es mi tobillo; él ya lo sabía, habíamos tenido una charla al respecto. Me ordenó que volviera al campo, le dije: “¡No puedo! y en lugar de llamar a atención médica me gritó, ¡Estás acabado!”.

Esta podría ser la última imagen de Antonio Brown en la NFL.. pic.twitter.com/Kx47jlXgZE — Primero y Diez (@Primeroydiez) January 2, 2022

¿Brown dejará a los Bucaneros?

En la conferencia de prensa después del partido Bruce Arians anunció que Brown dejaba de ser jugador de los Buccaneers.

El jugador de 33 años escribió en un comunicado que arrastraba una lesión en un tobillo de la que tenía conocimiento su entrenador y aún así lo puso a jugar, lo que ocasionó su molestia.

“Mi lesión muestra fragmentos de huesos rotos atorados en mi tobillo, el ligamento desgarrado del hueso y pérdida de cartílago, que es muy doloroso. Puedes ver el hueso abultado desde el exterior”, detalla en el comunicado.

Además, aclaró que a pesar del dolor se uniformó para jugar, asegura que le inyectaron un medicamento “con lo que sé es un poderoso y a veces peligroso analgésico que muchas veces se ha advertido no usar por la Asociación de jugadores de la NFL“.

Brown con un historial problemático

Cabe recordar que Antonio Brown era un ícono de los Steelers en 2019, pero salió del club por problemas con el mariscal de campo, Ben Roethlisberger.

Posteriormente fue contratado por los Raiders de Oakland donde se negó a aceptar los cambios que la liga impuso en los cascos para mayor seguridad de los jugadores y dejó al equipo en ese mismo año.

Ahora con los Bucaneros, Antonio Brown se enfrentó con su entrenador Bruce Arians supuestamente por ponerlo a jugar estando con una lesión y luego dijo “me echaron como un animal”.