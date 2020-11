Magic Johnson muestra su apoyo a Joe Biden a un día de las elecciones en Estados Unidos

A un día de que se realicen las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Magic Johnson mandó un mensaje desde sus redes sociales, mostrando su apoyo a Joe Biden y su equipo.

En un año en el que tanto los Dodgers como los Lakers le dieron algo que festejar a la leyenda de la NBA, Magic espera que la victoria del partido demócrata sobre Donald Trump sea la forma perfecta para cerrar un año lleno de éxitos.

This year my @Dodgers won, the @Lakers won, and hopefully tomorrow, @JoeBiden and @KamalaHarris win! It will be an incredible trifecta for me!😀😀😀

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) November 3, 2020