Lunes negro en internet: Gmail y Zoom afectados por el apagón mundial

Reportan fallas en Gmail, Zoom y Telegram este lunes negro comienza a dejar al mundo sin comunicación con este apagón mundial.

En lo que se considera el fallo más largo de la historia de la red, se siguen uniendo a esta caída otras plataformas.

Además, de la caída de Facebook, WhatsApp e Instagram usuarios reportaron que la plataforma de videos y entretenimiento Netflix y el programa de videoconferencias Zoom registraron fallas.

Todos los reportes, fueron notificados en el sitio Down Detector, el cual ha reportado a lo largo del día las fallas web de todos estos servicios.

User reports indicate Zoom is having problems since 5:05 PM EDT. https://t.co/cKwKRhjLkE RT if you're also having problems #zoomdown

— Downdetector (@downdetector) October 4, 2021