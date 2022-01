Luis Abram: Voy a dejar todo adentro de la cancha por Cruz Azul

El líder general del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX, Cruz Azul no quiere ceder terreno y confirma al peruano defensor, Luis Abram, como su sexto refuerzo.

El defensor central proveniente del Granada de España llegó a México, firmó su contrato y dejó el país hace pocas tras ser convocado por su selección de Perú para afrontar la eliminatoria rumbo al mundial de Qatar 2022.

Luis Abram, préstamo con opción a compra

De acuerdo con información de la directiva cementera, Abram llega a préstamo por un año y tendrá opción de compra que ronda los 4,5 millones de dólares, en caso de que Cruz Azul desee hacerse de sus servicios a futuro.

La página oficial de Cruz Azul y en las redes sociales de La Máquina presentaron al defensor peruano quien dice: “Hola azules, soy Luis Abram, nuevo jugador del Cruz Azul (…) prometo dejar todo por estos colores”.

Cruz Azul, un equipo grande

“Cruz Azul es un equipo grande, pelea por títulos, un equipo muy conocido a nivel de América, en España también, muy contento de llegar aquí, con mucha ilusión. Uno de chico siempre quiere jugar en un equipo grande, así que me explicaron el proyecto, sabía yo de la magnitud del club y no lo dudé”, declaró Luis Abram en entrevista con el club cementero.

Sobre su técnico Juan Reynoso y compatriota, pues ambos nacieron en Perú, dijo que no tiene el gusto de que lo dirija, pero que se pone a su disposición por el bien del equipo.

“Es un técnico muy exitoso, no he tenido la suerte de que me dirija, hoy se concreta y con mucha ilusión. Primero adaptarme, conocer a mis compañeros, adaptarme a la idea que quiere el entrenador y aportar”, dijo Luis Abram.

¿Quién es Luis Abram?

Luis Abram tiene 25 años, cuenta con experiencia en el futbol europeo y aprendizaje en el futbol sudamericano con los equipos Sporting Cristal (Perú) y Vélez Sarfield de Argentina.

Finalmente Luis Abram es el nuevo refuerzo de Cruz Azul, actual líder del campeonato con 7 puntos producto de dos victorias y un empate en el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX.