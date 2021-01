Los mejores momentos en la carrera de Wayne Rooney

Escucha la nota:



Hoy se marca el fin de una era y el comienzo de una nueva aventura. Se retira a los 35 años el máximo goleador de la selección de Inglaterra y leyenda del Manchester United, Wayne Rooney. Después de 19 años de carrera que lo vieron jugar en equipos como Everton, Manchester United, DC United y Derby County, colgó los botines para ahora tomar el rol de director técnico de este último club en el que jugó.

Captain. Leader. The greatest.@WayneRooney: The Manager 🐏 — Derby County (@dcfcofficial) January 15, 2021

A continuación, te traemos los mejores momentos en la carrera del delantero inglés.

Su debut y primer gol.

Wayne Rooney debutó el 17 de agosto de 2002 con la camiseta del Everton después de seis años en las categorías juveniles. El primer partido fue ante el Tottenham Hotspur en un empate a 2 goles. Posteriormente, anotó su primer gol contra los campeones defensores de la Premier League, el Arsenal de figuras como Thierry Henry, Fredrik Ljunberg y el mítico arquero David Seaman. El gol que anotó Rooney no sólo significó su debut en las redes, sino que le dio la victoria a su equipo y cortó la racha de 30 partidos sin perder del equipo dirigido por Arsene Wenger. Esa temporada, recibió el premio al Deportista Joven del Año por la BBC.

Su llegada al Manchester United.

‘The Wonder Boy’ llegó a Old Trafford en el año 2004 tras ser fichado por 25,6 millones de libras para convertirse en el fichaje más caro en la historia de la Premier League para un jugador menor de 20 años. Le tocó debutar nada más y nada menos que en un partido de Champions League contra el Fenerbahce un 28 de septiembre de 2004 y lo hizo anotando un hat trick que aportó a la goleada 6 a 2 contra el equipo turco.

Su récord con la Selección Inglesa.

Después de 15 años defendiendo la camiseta de su país, Rooney puede presumir ser el máximo goleador en la historia de la Selección de Inglaterra con 53 goles en 120 partidos, superando a la otra leyenda del Manchester United, Bobby Charlton con 49 anotaciones defendiendo a los ‘tres leones’. Con el combinado nacional disputó tres Copas del Mundo (2006, 2010 y 2014) y tres Eurocopas (2004, 2012 y 2016). Su último partido fue en el 2018 en un amistoso contra Estados Unidos, donde Inglaterra ganó 3 a 0 y fue homenajeado con una placa al inicio del encuentro.

A #ThreeLions legend. Congratulations on a fantastic playing career, @WayneRooney! Wishing you all the best in management 👊 pic.twitter.com/5vXyBFbJqr — England (@England) January 15, 2021

Convertirse en leyenda del Manchester United

Desde su llegada en 2004 a su salida en 2017, Wayne Rooney se convirtió en el máximo goleador en la historia de los ‘Red Devils’ con 253 goles en 559 partidos disputados por encima de Bobby Charlton. Además, fue parte de una de las épocas doradas del club con Sir Alex Ferguson como entrenador, etapa en la que consiguieron juntos 17 títulos para las vitrinas del Manchester United. Entre los trofeos obtenidos, destaca haber ganado cinco veces la Premier League (2006-07, 2007-08, 2008-08, 2010-11 y 2012-13), una Champions League en el 2007-08 además de ser campeón del mundo con el United en el 2008. Por siempre recordaremos aquel gol de chilena en el derby contra Manchester City

A captain.

A goalscorer.

A legend. And now, 𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗿. Happy retirement, @WayneRooney — thank you for the memories ❤️ pic.twitter.com/ZGxe1xr3tR — Manchester United (@ManUtd) January 15, 2021

Su regreso al Everton, el paso por Estados Unidos y el final en Derby.

Después de estremecer al mundo con sus goles y actuaciones vestido de rojo, el delantero inglés volvió al equipo que lo vio nacer para cumplir su deseo antes de encarar la etapa final de su carrera. En su segundo paso por el equipo de Liverpool, disputó 31 partidos convirtiendo 10 goles. Con el sueño cumplido, decidió incursionar en la MLS por tres años en el D.C United, equipo donde convirtió uno de los goles más espectaculares en su carrera. El 6 de agosto de 2019 llegó al Derby County como jugador y entrenador asistente, donde anotó siete goles en 30 partidos.

Ahora enfrentará el reto de levantar al Derby County que actualmente se encuentra la posición 22 de la Championship, la segunda división del futbol inglés y como mínimos acercarlos a las posiciones que le permitirán pelear el ascenso a la Premier League, división en la que no juegan hace más de 10 años. El goleador y leyenda se pronunció emocionado al respecto. “Tener la oportunidad de seguir los pasos de gente como Brian Clough, Jim Smith, Frank Lampard y Phillip Cocu es un verdadero honor. Puedo prometer a todo el mundo involucrado en este club, así como a los aficionados, que no dejaré piedra sin remover para lograr el potencial del que he sido testigo en los últimos doce meses en este club histórico” declaró.

