Los aficionados en el estadio son una motivación para Cruz Azul: Israel Castro

En exclusiva para Balones Al Aire, Israel Castro habló sobre las semifinales de la Liga MX, donde expresó que la falta de aficionados no quita presión sobre el Cruz Azul que busca ganar su primer título en más de 20 años

Escucha la nota:



En exclusiva para el programa Balones Al Aire, Israel Castro, ex futbolista 4 veces campeón del futbol mexicano con Pumas y campeón de Copa con Cruz Azul y Chivas, habló con Eduardo Shabot y Carlos Alberto Pérez sobre las semifinales de la Liga MX.

Información relacionada: ¡Javier Aguirre será nuevo entrenador de Rayados!

Además de no dar por muerto aún a Pumas, el ex seleccionado mexicano platicó sobre el momento que vive Cruz Azul y expresó que la falta de aficionados en los estadios por culpa de la pandemia, no le quita presión a La Máquina, ya que estos generan mayor motivación en el equipo.

“Estar con gente es motivante, al final motiva desde mi punto de vista. Hay un ligero compromiso porque la gente está apoyando, pero más que presión es una motivación. Estar dentro de la cancha y escuchar los aplausos, el apoyo, incluso los abucheos por parte del rival, al final esa es la sal y pimienta que enriquece y motiva. Le da un toque más sabroso a los jugadores”

Castro también habló sobre la final que le tocó perder con los celestes y cómo fue más un problema de exceso de confianza que de presión lo que les acabo jugando en contra durante la final perdida contra América en 2013.

“A mi cuando me tocó perder una final, ya en un momento en contra de las circunstancias, en contra de nosotros mismos, ahí el equipo fue donde bajó. Para mi fue un poquito exceso de confianza, saber que estábamos holgados, parte del mismo partido. Para mi fue un exceso de confianza.

Israel también comentó que la actual plantilla de Cruz Azul no debe de cargar con los fantasmas del pasado porque a la gran mayoría no les tocó perder esas finales, pues este grupo tiene todo para consagrarse como campeón del futbol mexicano.

Finalmente, Israel Castro compartió sus pronósticos, donde dejó en claro que es el León quien más ha demostrado tener lo que se necesita para levantar el ansiado título.

Aquí la entrevista completa.

No te pierdas todos los sábados Balones al Aire por MVS102.5 FM a las 18:00 horas, con Eduardo Shabot y Carlos Alberto Pérez.