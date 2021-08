‘Lord Morralla’ compra auto de 159 mil pesos y paga con monedas

El ahorrar siempre es un buen hábito que puede llevarnos a conseguir lo que deseamos, y el ejemplo lo puso un señor al que llamaremos ‘Lord Morralla‘ pues – literal- con esto pago para comprar un auto de 159 mil pesos.

Esto historia de amor y esfuerzo sucedió en China en la cuidad de Zhoukou.

El pasado 15 de agosto, este señor sorprendió a las redes sociales, luego de llegar a una agencia de autos para elegir uno para su hijo.

Lo sorprendente de esta historia es que el padre, trabajo por años para poder juntar un suma bastante generosa, y llegado el día ‘romper el cochinito’ y cumplir el sueño de su descendiente.

Con un total de 17 bultos el hombre entró a la concesionaria, ante la mirada sorprendida de los trabajadores de la agencia, se percataron que cada uno de los sacos estaba repleto de monedas.

A father in China was able to pay for a car for his son using only pocket change. The man entered the dealership with 17 bags of coins totaling 51,000 yuan ($7,872). It took 20 employees and 3+ hours to count all of it—but he left with the car when all was said and done. pic.twitter.com/pstGANKiqy

— NowThis (@nowthisnews) August 29, 2021