“Lomachenko ni permitió que entrara el camarógrafo”: Víctor Silva, director del CMB

Escucha la nota:



La pelea de box más rimbombante del año acontecerá este sábado 17 de octubre en el MGM de las Vegas y en MVS Noticias platicamos con Víctor Silva, director del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), sobre el reto que implicó organizar el ‘evento del año’ en medio de la pandemia que azota el mundo: Vasiliy Lomachenko vs Teófimo López.

Primero que nada, dejó en claro las medidas que está tomando Top Rank dentro de la burbuja del MGM Grand Hotel para prevenir y evitar cualquier tipo de contagio dentro de una de las peleas más importantes de los últimos años, pues unificará los títulos ligero del CMB, OMB, AMB y FIB.

“No entra nadie ni nada que no haya sido probado y analizado. Antes de viajar tienes que mostrar tu prueba (de COVID-19). Además tienes que hacer la PCR para demostrar que no vas a contagiar a nadie. Llegando (al hotel) de inmediato te hacen una prueba más, te vas a tu habitación hasta que sale el resultado y después te dicen si te puedes quedar para estar tranquilo. Hacen otra prueba antes del pesaje, antes de la pelea y es algo que ha funcionado muy bien, sobre todo porque ha mostrado no tener error, ya que hasta el momento no ha salido ninguna persona contagiada.”

¿Gente dentro del complejo?

“Se ha mencionado mucho que dejarían entrar a 250 personas; yo hasta el momento no tengo ninguna confirmación de alguien que haya comprado un boleto ni de que precio tuvo ni de cómo lo van a hacer, pero se ha hablado mucho. Existe todavía esa gran posibilidad, obviamente esas 25o personas, si les vendes a 3 mil dólares el boleto, estás hablando de 3/4 de millón de dólares.”

La reacción de Vasiliy Lomachenko a las medidas de prevención

Una de las declaraciones que refleja la importancia y rigor que tiene el significado de esta pelea que dictaminará al nuevo campeón universal del peso ligero es la reacción de Lomachenko a las peticiones de entrevistas previo a su pelea, donde fue enfático en declinar cualquier tipo de interacción que pudiera ocasionarle a un contagio.

“Lomachenko ni siquiera permitió que entrara un camarógrafo. Aún cuando llevaba prueba de covid, nada. Él dijo ‘si quieres por zoom, por supuesto, pero nadie entra a mi campamento porque nadie me puede venir a contagiar. Esta pelea es importante, no puedo fallar.”

“La pelea más esperada, con o sin pandemia con o sin público, esta es la pelea del año.”

No te pierdas todos los sábados Balones al Aire por MVS102.5 FM a las 18:00 horas, con Eduardo Shabot y Carlos Alberto Pérez.