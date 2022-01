Locatarios de mercados públicos en CDMX que modifiquen instalaciones eléctricas podrían perder cédula

Los locatarios de los mercados públicos de la Ciudad de México que modifiquen o alteren sin autorización la instalación eléctrica de sus locales podrían ser sancionados con la cancelación de su cédula de empadronamiento, informó el secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani.

En conferencia de prensa, el funcionario detalló que se será este mismo mes cuando en la Gaceta oficial se publiquen las Nuevas Normas para la Regulación y Funcionamiento de los Mercados Públicos, cuyo objetivo es evitar incendios, que además de causar graves daños a las personas, a los bienes y el medio ambiente, resultan muy caros para las autoridades capitalinas.

Información relacionada: Mercados públicos de la CDMX presentan riesgo alto o medio en materia de protección civil: SGIRPC

“Pero si hay una flagrancia directa de algún locatario si vamos a actuar y tenemos que poner orden porque ya no podemos y le cuesta mucho al gobierno de la ciudad un incendio en su presupuesto, la renta de carpas, el pago de personas que pierden su empleo provisionalmente, apoyarlos con un recurso mensual, el propio costo de la reparación que muchas veces el seguro no lo alcanza a cubrir todo. Es muy caro para la ciudad un incendio por la irresponsabilidad de unos cuantos, entonces no lo vamos a permitir y ese es el espíritu de esta nueva normatividad”, enfatizó.