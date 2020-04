Llega la nueva reacción de Facebook, “Me importa”

Si las redes sociales ya eran un elemento cotidiano en nuestro día a día ahora, en plena crisis del coronavirus, se han convertido en una herramienta indispensable para conectarnos con nuestros seres queridos.

Por ello, Facebook decidió lanzar una nueva reacción para que nos podamos acercar más a las emociones que sentimos cuando queramos mostrar nuestra opinión sobre una publicación.

Se trata de ‘care’, ‘me importa’ en inglés, que consiste en un emoticón en el que aparecerá un emoji abrazando a un corazón. Aunque la plataforma todavía no ha dado a conocer su nombre en español ni su fecha de lanzamiento sí confirmó que también estará disponible en Facebook Messenger.

​”Estamos lanzando nuevas reacciones de Atención en la app de Facebook y Messenger como una forma para que las personas compartan su apoyo entre ellas durante este tiempo sin precedentes. Esperamos que estas reacciones den a las personas formas adicionales de mostrar su apoyo durante la crisis covid-19″, escribió Alexandru Voica, gerente de comunicaciones tecnológicas de EMEA en Facebook, en su cuenta de Twitter.

We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.

We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw

— Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020