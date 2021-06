Llama Sheinbaum a no permitir regreso del régimen de corrupción en la CDMX

Escucha la nota:



La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a los capitalinos no olvidar los avances que los habitantes del país han obtenido con el gobierno de la 4a Transformación, “porque no podemos regresar a ese régimen de corrupción y privilegios” de los gobiernos emanados de otros partidos políticos.

Durante la Inauguración de la Segunda Etapa de la Intervención en Avenida Chapultepec, en donde se intervinieron 45 mil 831 metros cuadrados de repavimentación y el 30 por ciento se transformó en zona peatonal y área para ciclistas, además de renovar camellones y espacios públicos, Claudia Sheinbaum hizo un recuento de los programas y servicios de su gobierno y de la administración federal.



Recuperar el gobierno para la ciudadanía

Luego de la derrota en varias de las alcaldías después de la elección del 6 de junio, el discurso de la mandataria capitalina se centró en reconocer que su objetivo es recuperar el gobierno para la ciudadanía y no para privilegiar la corrupción y las finanzas de los grupos políticos en el poder, “somos parte de la transformación del país”, aseguró.

Señaló que en su gobierno se ha recuperado la educación pública para todas y para todos y no solo la privada; que en la pandemia hubiera espacio suficiente en los hospitales para que la gente no tuviera que pagar para recibir asistencia de salud y “esto es lo que no se nos puede olvidar. Recordemos que hace algunos años imperaba en nuestro país un régimen de corrupción y de privilegios, eso nunca se nos puede olvidar”.

Finalmente, Claudia Sheinbaum señaló que el gobierno de la Ciudad es parte de la transformación de la vida pública de México y “tenemos que recordarlo todos los días”.