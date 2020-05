Llama Mauricio Tabe a legisladores de Morena a la reconciliación

Escucha la nota:



El presidente de la Junta de Coordinación Política del congreso capitalino, Mauricio Tabe rechazó los señalamientos de la Coordinadora del Grupo parlamentario de Morena, Martha Ávila, quien lo acusó de secuestrar a este órgano de gobierno interno.

A través de un video mensaje el también Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN sostuvo que en la sesión realizada este lunes, así como los asuntos enlistados atendieron la petición del grupo parlamentario mayoritario, por lo que en ningún momento se ha negado a Morena o al resto de los grupos parlamentarios la inclusión de sus propuestas, por el contrario buscamos “darle voz a todos”.

*Información relacionada: ¿En qué consiste la propuesta del Mínimo Vital?

Ni el @Congreso_CdMex ni la Junta de Coordinación Política son patrimonio de ningún grupo parlamentario. Invito al grupo mayoritario a conciliar con la oposición y a reconcilarse con sus aliados. pic.twitter.com/Cce8twg9A7 — Mauricio Tabe (@mauriciotabe) May 11, 2020

En este contexto el panista llamó a los diputados de la Junta de Coordinación Política a asumir un papel responsable para lograr acuerdos y avanzar en los temas urgentes para la Ciudad de México y a Morena a reflexionar con serenidad su postura, toda vez que el diálogo está abierto con la oposición.

“Es falso que haya levantado indebidamente la junta o que haya dejado fuera alguno de los puntos del orden del día. La Jucopo es un espacio plural, de acuerdo, y a eso los invito, a que veamos como el espacio de armonía y de consenso, no de disenso, de rompimiento y conflicto. La Jucopo y el congreso no son patrimonios de unas cuantas personas no de un grupo político ni sus decisiones pueden estar a merced de unos cuantos”, puntualizó.

Esta solicitud se da luego de que Morena, en voz de su coordinadora, Martha Avila, lo acusó de terminar de manera abrupta la sesión virtual realizada hoy, de haber secuestrado el órgano colegiado para atender su agenda personal y partidaria, así como de impedir que se incorporen asuntos en el orden del día de las Sesiones, que no hayan sido previamente aprobados por él.

“Por tanto, la Diputada, a nombre de las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, exigió a Tabe que afronte las responsabilidades políticas que confiere un cargo como el que ostenta y que permita el correcto funcionamiento del Congreso, advirtiendo que la decisión de una sola persona no puede estar por encima del mandato democrático que la ciudadanía vertió en el grupo mayoritario al interior del Congreso”, expuso la morenista en un comunicado.