Línea12 del Metro: se adelantaron haciendo un uso electoral, dice Sheinbaum

La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum reiteró que la derrota de Morena en la Ciudad de México se debió a una fuerte campaña de desprestigio en contra de la 4T, donde se utilizó con fines electorales el tema del colapso de una trabe en la Línea 12 del Metro.

Tras la inauguración de dos Pilares en la alcaldía Cuauhtémoc, la mandataria local se pronunció por esperar los dictámenes que elaboran tanto los especialistas de la empresa DNV como los que hace la fiscalía capitalina.

Morena analizará internamente fallas

“Se utilizó, no es que se politizó, se utilizó en una campaña muy fuerte y como decimos, como lo he dicho desde el principio, no podemos especular, siempre nuestro gobierno ha estado sustentado en bases técnicas, científicas… y en este caso hay que esperar justamente ese dictamen, pero hay que esperar al dictamen y aquí se adelantaron haciendo un uso electoral de este tema”, comentó.

Dijo que Morena tendrá que analizar internamente las fallas y los factores que llevaron a la derrota en la capital del país, mientras que su gobierno reactivará en territorio todos los programas que se vieron afectados por la pandemia.

Empresa DNV presentará primer dictamen

Asimismo la jefa del ejecutivo local confirmó que será la próxima semana cuando la empresa DNV presente la primera parte del dictamen sobre el incidente en la denominada Línea Dorada.

Sheinbaum Pardo también se pronunció en contra de la división de la Ciudad de México que se ha fomentado en redes sociales, a través de los memes que retratan la mitad del territorio gobernado por la oposición y la otra por Morena.

“Me parece muy grave que se promueva este esquema de división en la ciudad, siempre lo he dicho esta ciudad de solidaria y lo que buscamos justamente disminuir esas desigualdades y no fomentarlas, y no fomentar ni el clasicismo ni la discriminación… así que eso es muy importante un mensaje a la ciudadanía de no seguir promoviendo este esquema de división, todo lo contrario, aquí no podemos promover ni el clasicismo y la discriminación bajo ninguna circunstancia”, declaró.

La jefa de gobierno insistió en que además de las revisiones sobre los resultados electorales que se tienen que hacer en Morena, se tiene que respetar la democracia y la participación de la ciudadanía en los comicios del domingo pasado.