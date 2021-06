Línea 12 del metro: Sheinbaum niega filtración al NYT; AMLO la reconoce

Escucha la nota:



Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconociera que hubo filtraciones al periódico The New York Times sobre la investigación del colapso de una trabe en la Línea 12 del Metro, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum negó que su desde su administración se haya filtrado información.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina afirmó que desconoce el dictamen que será presentado esta semana y cuya fecha aún está pendiente.

Dijo que lo que se privilegia es la atención a las familias de las víctimas, llegar a la verdad y que en el menor tiempo posible la Línea Dorada reanude de forma segura el servicio.

“En mi gobierno no hacemos una política de filtraciones a los medios de comunicación, no es así. Hay que esperar el dictamen de la empresa, lo que viene, lo que dice es una primera etapa, aún yo no conozco exactamente el documento que van a presentar ya en esta semana y que darán al gobierno de la ciudad a través de la Secretaría de gestión de riesgos y protección civil y después la reparación integral de la línea 12”, indicó.

Sobre las posibles filtraciones de información se deslindó de forma directa y precisó que la Fiscalía capitalina y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil pueden dar a conocer detalles sobre el acceso que se dio a periodistas a la denominada zona cero.

BUENA RELACIÓN CON EBRARD

Asimismo la funcionaria rechazó hacer uso político de este tema, al tiempo que aseguró tener una buena relación con el ex jefe de Gobierno y actual canciller Marcelo Ebrard.

“Mi relación con él (Marcelo Ebrard) es muy buena y que quede claro para mí este no es un tema político, de ninguna manera, es más sería mezquino lo dije desde el primer día hacer de esto un tema político. A mí lo que me mueve es la verdad, me mueve la justicia y me mueven las víctimas y sobre todo creo que todos nosotros, a todos los que vivimos en esta ciudad lo que queremos es la verdad y la operación de la línea 12 del metro pero de forma segura”, expresó.

PIDE EVITAR HABLAR DE CONFRONTACIÓN

Sheinbaum Pardo insistió en que no se esconderá la información que resulte de los peritajes en la Línea 12, pero pidió a reporteros evitar las preguntas sobre el tema porque, expuso, buscan, sin especificar quién, que haya confrontación.

“No voy a meterme esas cosas, de hecho quisiera ya pedirles que no tocáramos este tema precisamente eso es lo que buscan que estemos hablando de ello y en realidad es recibir el dictamen y hacerlo público pero ese es el tema no quisiera yo seguir hablando sobre este tema de la línea 12 no por otra cosa sino porque justamente lo que quieren es esta confrontación en la que yo por ningún motivo voy a caer”, declaró.

De igual forma cuestionó la publicación del The New York Times al señalar: “Y por eso digo en dónde salió y todo esto tiene también que ver con otros temas y ya no voy a ahondar en ello no creo que valga la pena sino sencillamente de mi lado jamás voy a politizar este tema sino sencillamente la verdad, la justicia y la reparación de la línea 12 del metro”.