Acusa FGJ-CDMX a ex funcionarios del gobierno de Ebrard por la tragedia de la L12

Fallas en la construcción, fallas en el diseño y proyecto estructural, deficiencias en los materiales y falta de supervisión, son algunos de los principales aspectos que motivaron el colapso del tramo Tezonco-Olivos de la Línea 12 del Metro y que cobró la vida de 26 personas, y lesiones a casi un centenar.

Al presentar el resultado final de las investigaciones llevadas a cabo durante cinco meses la institución a cargo de Ernestina Godoy destacó que los hechos ocurridos la noche del 3 de mayo pasado, son atribuibles a ex funcionarios y ex servidores públicos que tuvieron bajo su responsabilidad la plantación, diseño y construcción de la llamada línea dorada, así como a empresas que participaron en su edificación y operación.

Durante una larga exposición a cargo de Godoy y del vocero de la FGJ, Ulises Lara, se estableció como punto nodal que la extensa cadena de errores y omisiones, impidió la posibilidad de detectarlos, ya que no eran visibles.

Esto es que, el diseño, la construcción y los materiales utilizados tuvieron un efecto que concatenó y provocó, al paso de los años el colapso mortal de ese tramo de la L12.

Sobre el particular, Ernestina Godoy aseguró que la Fiscalía a su cargo está en condiciones de judicializar el caso ante el Poder Judicial.

“Esta fiscalía cuenta con los elementos para imputar a una serie de personas morales y físicas que tuvieron bajo su cargo asegurar que las causa del colapso no se presentaran.

“Así la fiscalía general de justicia solicitará en unas horas audiencia al poder judicial para presentar imputaciones penales por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad en contra de personas físicas;“A partir de ello el juez notificará a los probables responsables, personas físicas y morales, para dar inicio a su proceso penal.

Resalto que esta institución ha respetado los derechos de cada persona a una legítima defensa y procurar que el caso se conduzca con estricto apego al debido proceso”, sostuvo Godoy Ramos.

Sostuvo que la prioridad es encontrar el camino para que las afectados no entren en un proceso de revictimización y que la justicia restaurativa haga su función.

“Poner al centro a las victimas significa centrar el proceso penal en la reparación de los daños causados; lo que buscamos es guiarnos por los principios de la justicia restaurativa donde las necesidades de las victimas conducen las actuaciones de la autoridad.

“Así el proceso debe ser lo menos revictimizante posible y la reparación del daño debe ser integral, considerando todos los aspectos, emocionales, patrimoniales así como el derecho a la verdad”, puntualizó” En su mensaje Godoy Ramos no mencionó a ningún servidor público del actual administración, puesto que el Ministerio Público, peritos y detectives no encontraron responsabilidad en ninguno, principalmente en Florencia Serranía, ex directora del Metro y ex subdirectora de mantenimiento de ese medio de transporte, por lo que quedó excluida de cualquier imputación o acción penal.

Agregó que en el caso de las personas morales, es decir, las empresas que participaron en la construcción de dicha línea, podrán acceder a los lineamientos de las salidas alternas que establece el sistema penal acusatorio.

El objetivo, es evitar los largos procedimientos penales y resarcir los daños causados a las familias de las personas fallecidas, los lesionados y a los usuarios de ese sistema de transporte, ya que estas se han comprometido a reconstruir el tramo colapsado y los trabajos de rehabilitación.