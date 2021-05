Liga MX Hoy: ¿A qué hora juega el Cruz Azul ante Santos?

Escucha la nota:



La Máquina del Cruz Azul visitará este jueves la cancha del Estadio TSM Corona de la Ciudad de Torreón en Coahuila para enfrentar a los Guerreros del Club Santos Laguna.

El juego está programado para disputarse a las 21:00 horas tiempo local, donde los 22 jugadores en la cancha buscarán levantar con su equipo el máximo galardón de la Liga MX.

Cruz Azul llega al gran partido tras dejar en el camino a los Diablos Rojos del Toluca por marcador global de 4-3 en los cuartos de final y a los Tuzos del Pachuca en semifinales por 1-0.

En cambio los de la Comarca Lagunera dejaron sin posibilidades a los ‘Rayados’ de Monterrey eliminándolos por marcador global de 3-2 y en semifinales al Club Puebla por de 3-1.

Santos ya lo venció una vez en una final

En 2008 de la mano de Sergio Markarian, Cruz Azul dejó ir una de sus tantas finales perdidas en la cancha del Estadio Corona (hoy demolido) empatando 1-1 con goles de Daniel Ludeña por parte de los de Torreón y Jaime Lozano por Cruz Azul, sin embargo dejó escapar el campeonato en la ida cuando perdió en el Estadio Azul 1-2.

En el juego realizado en la capital los locales abrieron el marcador con una cabezazo de Nicolás Vigneri, pero un tanto de Fernando Arce y otro más de Christian Benítez sellaron la victoria guerrera.

Desde aquella ocasión solo se volvieron a encontrar en el Torneo Clausura 2013 donde enfrentarían en las semifinales del torneo de Liga, ahí La Máquina impondría condiciones y ganaron 5-1 a los de la Comarca para llegar a la final, sin embargo fue el juego donde nació el mote de la ‘Cruzazuleada‘, sí, cuando perdió impensablemente en el último minuto tras llevar una ventaja de dos goles ante su acérrimo rival, el América.

¿Cuántos campeonatos llevan Cruz Azul y Santos?

Cruz Azul acumula un total de 23 años sin campeonato desde aquel lejano Invierno 1997, cuando derrotaron 2-1 en el marcador global a los ‘Panzas Verdes’ de León.

Desde ese año La Máquina ha perdido un total de seis finales: Invierno 1996 3-2 (global) vs. Pachuca; Clausura 2008 3-2 (global) vs. Santos; Apertura 2008 7-6 en penales (2-2 global) vs. Toluca; Apertura 2009 6-4 (global) vs. Monterrey; Clausura 2013 4-2 en penales (2-2 global) vs. América y nuevamente en el Apertura 2018 ante las Águilas por marcador de 2-0.

Sin embargo alguna vez fue un equipo glorioso, ganó los campeonatos de 1968–69, México 1970, 1971–72, 1972–73, 1973–74, 1978–79, 1979–80, Invierno 1997.

Mientras que los Guerreros del Santos Laguna han ganado seis campeonatos: Invierno 1996, Verano 2001, Clausura 2008, Clausura 2012, Clausura 2015, Clausura 2018.

La vuelta será el próximo domingo 30 en el Estadio Azteca en punto de las 20:00 horas.