Lewis Hamilton se corona en el Gran Premio de Estiria

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), ganó el Gran Premio de Estiria, segundo del Mundial de Fórmula Uno, en el Red Bull Ring austriaco -escenario de la primera carrera-, en el que firmó un nuevo ‘doblete’ junto a su compañero finés Valtteri Bottas, líder del certamen; y en el que el español Carlos Sainz (McLaren) fue noveno y marcó la vuelta rápida.

El holandés Max Verstappen (Red Bull) concluyó este domingo en tercera posición, justo por delante de su compañero tailandés Alex Albon, una prueba en la que los dos Ferrari del alemán Sebastian Vettel y del monegasco Charles Leclerc quedaron fuera de carrera a las primeras de cambio, al tocarse entre ellos.

BREAKING: @LewisHamilton wins the Styrian Grand Prix!

He takes victory from pole ahead of @ValtteriBottas (P2) and @Max33Verstappen (P3)

Hamilton has now won at least one race in all of his 14 seasons in F1 👏#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/rpUnZ9Zno9

— Formula 1 (@F1) July 12, 2020