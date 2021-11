¿Le gustaría volver? Lionel Messi habla sobre su amor por el Barcelona

Para nadie es un secreto que el Lionel Messi siente un gran amor por el Barcelona, aún cuando ya no es jugador del club catalán.

A pesar de ser parte del millonario PSG, el astro argentino no duda en decir que el equipo que permanece en su corazón en aquel que lo debutó y al que le entregó los mejores años de su carrera.

Sin embargo, ¿será que ese sentimiento sea suficiente como para volver a vestir la camiseta blaugrana?

En entrevista para el diario Sport, “La Pulga” aseguró que siempre ha manifestado su interés por ayudar al club de sus amores.

Sin embargo, esto no implica que necesariamente regrese como futbolista.

“Siempre dije que me encantaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil y pueda sumar y ayudar a que el club esté bien”, mencionó el jugador.

“Me encantaría ser secretario técnico en algún momento. No sé si va a ser en el Barcelona o no. O si va a ser de otra manera. Si está la posibilidad, me gustaría volver a aportar en lo que pueda porque es el club que amo”.