¿Le copian a Star Trek? Así son los nuevos uniformes de la Fuerza Espacial de EU

Se anunciaron los nuevos uniformes de la Fuerza Espacial de Estados Unidos y el parecido a Star Trek.

El parecido provocó que los internautas crearán memes y comparaciones entre los personajes.

La Fuerza Espacial de Estados Unidos anunció el modelo de sus nuevos uniformes en sus redes sociales y el comparativo con Star Trek no se hizo esperar.

Los internautas que vieron el ‘prototipo’ de estos uniformes no pudieron esperar para comenzar a especular sobre las similitudes con la saga de ‘viaje a las estrellas’.

Estos son algunos memes que recopilamos de este acontecimiento.

A blend of the Star Trek Enterprise dress uniform, but with the Mirror Universe diagonal pic.twitter.com/2XyGxJN0Tq

U.S. Space Force when your new uniforms are inspired in science fiction and comedy this is what you get. pic.twitter.com/HgVHT4Rbe8

— SpaceFarceTV (@SpaceFarceTV) September 23, 2021