¡Las novedades de Instagram para 2022! Mostrará tres ‘feeds’ al mismo tiempo

Si estás a la vanguardia de las redes sociales, seguramente no te querrás perder las novedades de Instagram para el 2022, así que no te preocupes que aquí te las contamos.

Resulta que el director ejecutivo de la red social, Adam Mosseri, anunció el pasado miércoles 5 de enero del 2022 anunció la incorporación de tres ‘feeds’ al mismo tiempo.

Por ‘feed’ entendemos que es la página de inicio, que muestra las nuevas publicaciones de los contactos seguidos, así como de los hashtags.

Sin embargo, una novedad que llamó la atención es mostrar el contenido de forma cronológica, según expuso Adam Mosseri en un video publicado en su cuenta oficial de Twitter.

De la misma forma, explicó que el usuario tendrá la oportunidad de escoger entre tres alternativas para mirar los contenidos de su preferencia en la app.

De acuerdo con el encargo de la red social, que pertenece a Meta, dicha incorporación se integrará en la pestaña de ‘Inicio’.

Según el portal RT, la primera opción es ‘Home’ o ‘Inicio’, misma que es la que ya conocemos, usamos comúnmente y que refleja las publicaciones a través de un algoritmo basado en tus preferencias.

La segunda, será ‘Following’, cuyo significado es ‘siguiendo’, y mostrará lo que suben las cuentas que sigues en orden cronológico inverso y es el ‘feed’ original de la plataforma.

Finalmente, estará la opción de ‘Favorites’ (favoritos) que desplegará las publicaciones de los usuarios consideraros como prioritarios.

Testing Feed Changes 👀

We’re starting to test the ability to switch between three different views on your home screen (two of which would give you the option to see posts in chronological order):

– Home

– Favorites

– Following

We hope to launch these soon. More to come. ✌🏼 pic.twitter.com/9zvB85aPSp

— Adam Mosseri (@mosseri) January 5, 2022