Las grandes similitudes entre el título de los Dodgers y los Lakers

Los Dodgers de Los Ángeles volvieron a darle alegría a la ciudad al consagrarse como campeones de la MLB, imitando lo hecho por los Lakers semanas atrás en la NBA y por si fuera poco, hubo muchas similitudes entre lo conseguido por ambos equipos.

Los Dodgers no lograban consagrarse campeones de las Grandes Ligas desde 1988, cuando derrotaron en 5 juegos a los Athletics de Oakland; curiosamente, ese mismo año también los Lakers se convirtieron en campeones de la NBA, venciendo en 7 juegos de una serie cardiaca a los Pistons de Detroit.

Mientras los Lakers tuvieron que pasar por encima del Heat de Miami, los Dodgers vencieron a los Rays de Tampa Bay, dejando al estado de Florida muy cerca de conseguir ambos títulos, pero perdiendo ante su similar de Los Ángeles.

Yessir!!!!!! JOB FINISHED but for sure ain’t nobody satisfied with just 1, 2, 3, 4…… City of Champions! LA 💙🤍💜💛🏆🏆 https://t.co/Jebf2g338S

— LeBron James (@KingJames) October 28, 2020