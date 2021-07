Largas filas en primera jornada de vacunación de personas de 18 a 29 años

Escucha la nota:



Con filas kilométricas inició la fase 22 de la vacunación en la Ciudad de México, que contempla la inmunización de personas de 18 a 29 años residentes de Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Tláhuac, Tlalpan.

En las unidades vacunadoras habilitadas en la prepa 9 de la UNAM y el Centro Cultural Jaime Torres Bodet en Gustavo A. Madero; así como en la Unidad de Congresos del Centro Médico Siglo XXI, sede correspondiente a la alcaldía Benito Juárez, se observaron estas largas filas.

Información relacionada: Coronavirus: México registra 17 mil 408 contagios nuevos en un solo día

Debido a la abundante participación del sector más joven de la población adulta de la Ciudad de México, los tiempos para completar el proceso de inmunización, de inicio a fin, fueron de hora y media y hasta más de 2 horas.

Omar Briseño, residente de Tlalpan, acudió a vacunarse a la prepa 5 de la UNAM, señaló que desde el inicio de la campaña de vacunación estaba decidido a aplicársela, por lo que invitó a quienes no quieren a hacerlo por el bien de todos.

“Pues sí si la esperaba y pues muy bien la atención todo sin ningún síntoma, gracias y todo muy bien. No ya estaba dispuesto a ponérmela desde que salió y pues un método para prevenir y aquí estamos y pues que todos los que no quieran ponérselo que vengan, no pasa nada y es para ayudarnos entre todos”, indicó.

En tanto, Victoria Amador criticó a quienes los jóvenes que durante la pandemia siguen asistiendo a fiestas.

“Sí claro es una irresponsabilidad que tenemos porque pensamos que no nos va a pasar nada, pero lo cierto es que nadie está librado de esta enfermedad así que sólo nos queda seguimos cuidando, seguir las instrucciones del gobierno y por mi parte yo no pienso salir en mucho tiempo la verdad vamos a seguir cuidándonos por nosotros y ya para salir adelante, si se extraña salir de verdad que sí, pero es mejor aguantarnos un momento a que esto sigue empeorando y de verdad ya no podamos salir para nada”, declaró.

De acuerdo con el gobierno capitalino, las largas filas que se presentaron en la sede Siglo XXI, se debió a que en dicha sede se presentaron 25 por ciento más jóvenes de lo esperado, pues no se respetó el orden de la letra inicial del apellido.

En un comunicado refirió que en el resto de las sedes el proceso tomó entre 40 a 60 minutos, de forma que hasta el corte de las 14:00 horas, se han aplicado 78 mil 253 vacunas, que representa un avance del 64 por ciento planeado para este día.

A esta fase 22 de vacunación contra Covid-19 se sumará a partir de mañana la alcaldía Iztacalco que vacunará a sus residentes de 18 a 29 años en la sede habilitada en el Palacio de los Deportes.