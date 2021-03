Lágrimas entre adultos mayores vacunados contra Covid en Coyoacán

Escucha la nota:



Con un nudo en la garganta y lágrimas que le impidieron seguir hablando, fue como el señor Luis expresó su emoción tras recibir la vacuna anti Covid, a un año de que la pandemia ha cobrado la vida de 38 mil 539 personas en la Ciudad de México.

Comentó que él tardó más en llegar a la sede de vacunación ubicada en la UAM Xochimilco, en Coyoacán, que lo que demoró en recibir su vacuna.

“No, me tardé más en llegar, ahorita pasamos rápido y luego luego nos vacunaron (¿cómo recibe esta primera dosis después de todo lo que hemos vivido en un año tan complejo?). Emocionado…”, expuso.

Aquí las personas desde su llegada y hasta su salida están tardando en promedio una hora, incluidos los 30 minutos que esperan en el área de observación.

La alegría y la satisfacción están a flor de piel. A su salida, la señora Mirian Lizbeth y una de sus familiares que la esperaba se dieron un fuerte abrazo.

Platicó que eran muchos sus nervios y que haber sido inmunizada le da mayor tranquilidad.

“Imagínate, una emoción, tranquilidad, bien, más que no tuve ningún efecto, no me dolió. Más eran los nervios de venir, pero realmente no. Me dijeron que iba a arder un poquito, ni eso sentí, yo creo de los mismos nervios, no sentí dolor ni nada, muy organizado, muy rápido, todo muy bien”, indicó.

Por su parte la señora Alicia, quien dijo que quería la vacuna de CanSino por ser de una sola dosis, mostró su satisfacción por la organización que prevalece en el proceso de vacunación.

“Yo quería la china porque es un solo piquete pero bueno ya pasó. La organización es magnífica, muy bien hecho todo. Muy rápido, ya todo estaba organizado, maravillosamente bien, estoy muy agradecida con todos”, refirió.

Aunque en términos generales prevalece el orden y el proceso es fluido, la sana distancia fue algo que quedó de lado entre los familiares de los adultos mayores que acudieron a vacunarse a la UAM XOCHIMILCO, en Coyoacán. Esperan debajo de una carpa que fue instalada en el camellón que se encuentra enfrente de esta casa de estudios.

Así transcurre el inicio de la fase cinco del Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México que comenzó este miércoles en Coyoacán y Tlalpan, alcaldías que son la décima y onceava respectivamente en este proceso.