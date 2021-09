¡La vida es un carnaval! Lanzan Barbie inspirada en Celia Cruz

El fabricante de juguetes Mattel creo una Barbie inspirada en Celia Cruz, la legendaria cantante cubana.

En el marco del mes de la herencia hispánica, también conmemoraron a la escritora y activista dominicana Julia Álvarez.

Te puede interesar:Estos celulares dirán adiós para dar la bienvenida al nuevo IPhone 13

A través de un anuncio en sus redes sociales, Mattel dio a conocer las nuevas muñecas conmemorativas.

Estas nuevas Barbies incluyen a la cantante cubana Celia Cruz y a la activista y escritora dominicana Julia Álvarez esto dentro del marco del mes de la herencia hispánica.

‘A través de sus carreras legendarias y su valentía en la autoexpresión, estas mujeres continúan inspirado a generaciones de jóvenes latinos a contar sus historias con orgullo’, señaló la empresa en su cuenta de twitter.

In celebration of #HispanicHeritageMonth, Barbie is proud to announce two new one-of-a-kind Role Models in Celia Cruz, the Cuban “Queen of Salsa,” and Dominican-American author and activist Julia Alvarez. pic.twitter.com/TtZWfLssRM

— Barbie (@Barbie) September 15, 2021