La NBA ya tiene fecha tentativa de regreso

A menos de un mes de haber concluido las Finales de la NBA, diversas fuentes en Estados Unidos han confirmado que ya hay una fecha tentativa para el comienzo de la siguiente temporada.

Información relacionada: Tras salir campeón de la NBA, Obama felicita a LeBron James

El plan de la NBA es comenzar el 22 de diciembre de este año, justo unos días antes de navidad y con un total de 70 a 72 partidos en vez de los tradicionales 82, con la esperanza de concluir la temporada antes del inicio de los Juegos Olímpicos.

The NBA is targeting Dec. 22 for the start of the 2020-21 season and a 72-game campaign that finishes before the ‘21 Olympics, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 23, 2020