¿La licencia por paternidad es de perdedores? Esto dijo un reconocido empresario de EU

Un reconocido empresario de Estados Unidos desató polémica al señala que los hombres que piden licencia por paternidad son unos “perdedores”.

Se trata de Jon Lonsdale, cofundador de la compañía Palantir Technologies y socio de 8VC, quien señaló como “perdedores” a los hombres que optan por cuidar a sus hijos recién nacidos.

Tras su polémica declaración, se ha colocado en el ojo público, pues no han parado los cuestionamientos sobre el adjetivo calificativo que usó hacia los nuevos padres.

De acuerdo con las declaraciones, Jon Lonsdale comentó que es genial que los hombres decidan pasar tiempo con su familia, así como el apoyo hacia las nuevas madres y a los quehaceres domésticos, sin embargo, algo no le parece del todo correcto.

Posteriormente, el empresario cuestionó que personas con un cargo importante decidan tomar la licencia de seis meses.

El polémico comentario surgió en respuesta a un crítico emprendedor de un podcast, donde se reprochó el uso de dicha licencia.

De acuerdo con la información, el secretario del Departamento de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, hizo uso del permiso ya mencionado en medio de una crisis de desabastecimiento.

Over ten CEOs so far today trolling me by explaining they are about to take six months off to spend with their families. Love you guys.

Nothing is more important than our families*. Am excited to get home to Tayler and my girls tmrw after a short trip.

*(But really, 6 months?)

— Joe Lonsdale (@JTLonsdale) October 28, 2021