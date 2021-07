La increíble conjunción de Marte y Venus en cielo nocturno

En el anochecer del 12 y 13 de julio un espectáculo nocturno será visible, pues en esta ocasión los protagonistas son Marte y Venus que estarán en conjunción, es decir, a simple vista se podrán apreciar casi alineados a “un dedo de distancia” entre ellos.

Sin embargo, realmente están separados por aproximadamente 119 millones de kilómetros, pero desde la Tierra ambos planetas estarán muy cerca, situación que no se repetirá hasta el 2024.

Este evento astronómico aparecerá en las primeras horas de la noche, y es que, de acuerdo con la NASA, las puestas de sol de julio tienen la ventaja de que una “gema brillante baja en el cielo occidental, que nos llama a venir y explorar sus muchos misterios. Este es el planeta Venus”.

Por tal motivo, también se le conoce al “planeta hermano de la Tierra” como “la estrella de la mañana” o “de la tarde”, dependiendo de en qué horario es visible, si al amanecer o al atardecer.

La agencia espacial estadunidense indicó que el cuerpo celeste más cercano a la Tierra se encontrará en la parte baja del oeste, junto al planeta rojo, que comienza cerca de media hora después de la puesta de sol.

Cada noche se puede apreciar cómo se acercan cada vez más, no obstante, su conjunción más cercana, “a solo un dedo de distancia”, fue el 12 de julio, aunque este 13 todavía se apreciará una distancia muy corta entre ambos planetas.

Además, estarán acompañados por la Luna en su fase de creciente delgada, por lo que solo estará iluminada en un 10 por ciento.

Este martes, Marte aparecerá medio grado por debajo de Venus, que los dos estarán unos 4 grados por encima del horizonte oeste-noroeste cuando el crepúsculo finalice; posteriormente, el planeta hermano de la Tierra continuará su desplazamiento hacia la izquierda y a Regulus, la estrella más brillante de la constelación de Leo.

Time-lapse of this evening’s conjunction of #Venus and #Mars near a young crescent #Moon. 🌙The Moon was 4.2% illuminated and 1.9 days young. #dusk #moonset #planets #conjunction #astronomy pic.twitter.com/lZOsQouq8y

— Mark A. Brown (Starguy) (@SSA_Mark) July 12, 2021