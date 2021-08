¿Kylian Mbappé irá al Madrid y saldrá del PSG?

En el futbol, la gran duda que genera polémica en redes es si Kylian Mbappé irá al Madrid, lo que significaría su salida del París Saint Germain (PSG).

Sin embargo, este miércoles, el equipo francés no descartó vender a uno de sus jugadores estrella, pero bajo sus propias condiciones.

Mbappé al Madrid… ¿Cuál fue la oferta?

Resulta que Leonardo Nascimento de Araújo, director deportivo del París, rechazó la oferta de 160 millones de euros (cerca de tres mil 814 millones 264 mil pesos mexicanos), por parte del Real Madrid.

Y es que, el brasileño consideró la cantidad de “muy insuficiente”.

Además, en conferencia telefónica con medios de comunicación, de acuerdo con EFE, Leonardo Nascimento se lanzó contra la “actitud” del Real Madrid, misma que señaló de “inaceptable”.

Según indicó el director deportivo del PSG, se recibió una oferta por parte del club merengue, a la cual dio una respuesta negativa.

“Está lejos de lo que se puede considerar un valor suficiente, lejos de lo que pagamos por el mismo jugador con 18 años”.

Lo anterior, haciendo alusión a que el club francés dio al Mónaco 180 millones de euros, aproximadamente cuatro mil 291 millones 47 mil pesos mexicanos para fichar al jugador de ascendencia argelina.

No obstante, en la actualidad, Kylian Mbappé tiene 22 años y con tan solo 19, fue campeón mundial de futbol.

Leonardo recordó que, a causa del acuerdo establecido, el futbolista debería ceder una parte del dinero que recibiría del equipo madrileño al Mónaco, es decir, alrededor de 35 millones de euros.

Tal situación sería una forma de presionar al club español para elevar el precio de este miércoles al 31, fecha en la que termina el mercado de fichajes en verano.

¿Kylian Mbappé continuará en el PSG?

El director deportivo hizo énfasis en que el París querría que el astro francés continúe con ellos, pues la posición del club es “siempre ha sido quedarse con Kylian y renovar el contrato”.

“Ha habido varias reuniones para eso y sigue siendo nuestro objetivo. Hemos hecho una propuesta a Kylian al nivel de los otros jugadores top e incluso hemos hecho más recientemente”.

Finalmente, Leonardo Nascimento comentó que “si un jugador quiere irse, no vamos a retenerlo, pero se irá con nuestras condiciones”, agregó que no le cierra la puerta a nadie, y no ha recibido oferta nueva sobre Mbappé al Madrid.