Kim Ng de los Marlins, la primera gerente general en la historia de la MLB

Los Miami Marlins se convirtieron este viernes en el primer equipo en la historia de la Major League Baseball que nombra a una mujer como gerente general de una organización. Se trata de Kim Ng, ejecutiva estadounidense de 51 años con experiencia en las oficinas de los White Sox, Yankees y Dodgers desde 1990.

Kim Ng también se convirtió en la primera mujer que asume un puesto de tal relevancia en cualquier equipo profesional masculino de los deportes estadounidenses, una victoria a la constante lucha por la igualdad de género que se lleva a cabo alrededor del mundo.

“Ingresé a las Grandes Ligas como pasante y, después de décadas de determinación, es el máximo honor de mi carrera liderar a los Miami Marlins como su próximo Gerente General”

Making history by bringing a lifetime of excellence, Kim Ng steps to the helm as GM. #JuntosMiami pic.twitter.com/UrYESbjTHe

— Miami Marlins (@Marlins) November 13, 2020