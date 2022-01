“Khaby” Lame, de estar sin trabajo y volverse meme a modelo de Boss

Al senegalés Khabane “Khaby” Lame famoso por su creatividad que lo llevó a volverse el meme de las redes sociales perdió su trabajo en una fábrica a principios de la pandemia, sin embargo, la vida lo premió, la marca BOSS lo contrató para una marca de ropa.

Khaby trabajaba en una fábrica industrial del norte de Italia en Chivasso, Turín, el cual perdió al principio de la pandemia por coronavirus, pero eso no lo acabó, aprovechó su tiempo libre en Internet para darse a conocer.

*Información relacionada: Hugo Boss y los propietarios de BMW rompen el tabú sobre su pasado nazi

¿Quién es Khabane ‘Khaby’ Lame?

El senegalés encontró en las redes sociales un escaparate para reaccionar con humor ante las situaciones cotidianas y las soluciones más absurdas que proliferan en Internet. Alguna vez confesó que era mejor reír que estar afligido.

Si aún no has visto uno de sus videos o memes, ¿en dónde has vivido en estos últimos años?

Distinguido por una peculiar manera de gesticular y una dosis desbordante de creatividad se las ingenió para aparecer en todos lados.

¿Cuántos seguidores tiene Khabane ‘Khaby’ Lame?

Actualmente, el líder de la gracia tiene más de 68 millones de seguidores en Instagram y en Tik Tok se reportan más de 130 millones, siendo la más seguida en todo el mundo.

Él nunca pensó que lo que comenzó como un pasatiempo lo llevaría a ser contratado por la marca BOSS para formar parte de la campaña publicitaria #BeYourOwnBoss.

BOSS contrata a ‘Khaby’

BOSS lanzó una identidad de marca nueva y moderna, que aprovecha los nuevos tiempos para reinventarse, aunque se sabe que a finales del 2021 ya había participado en luna presentación de la famosa marca durante la Semana de Moda en Milán.

Hay que recordar que la Semana de Moda en Milán es considerada una de las tres pasarelas más importantes del mundo.

¿Quiénes participan en la campaña #BeYourOwnBoss?

A lado de Khaby’ están modelos de la talla de Hailey Bieber, Joan Smalls y Kendall Jenner; también el cantante surcoreano y el actor Lee Min Ho y el boxeador profesional británico Anthony Joshua.

Y eso no es todo, también participan el campeón de tenis italiano Matteo Berrettini, y la corredora alemana Alica Schmidt, todos ellos fotografiados por Mikael Jansson para la campaña Primavera-verano 2022.

Con lo anterior, BOSS busca dar un giro radical en el cual involucra desde el rediseño de su logotipo hasta la forma de interactuar a sus consumidores.

Finalmente, el liderazgo del CEO Daniel Grieder, HUGO BOSS, impulsa a la marca para que vaya dirigida a un público más joven, incluyendo a todos con un lenguaje y discurso exclusivo, lúdico e inclusivo.

¿Qué te parece la contratación de Khabane ‘Khaby’ Lame en #BeYourOwnBOSS por la marca BOSS? ¡Es un afortunado de pasar de desempleado a modelo!