Julio César Chávez Jr es una persona enferma, dice su esposa

Julio César Chávez Jr, hijo de la leyenda boxística, Julio César Chávez, es una persona enferma, así lo dijo su esposa, Frida Muñoz, quien también dijo que nunca sabe lo que dice.

En entrevista para Despierta América, Muñoz dijo: “es una buena persona, el padre de mis hijos y lo quiero mucho y no voy hablar mal de él”.

De lo anterior lo considera así por respeto a sus hijos y a los padres de Chávez, quienes, según ella, saben de la situación por la que atraviesa su primogénito.

“Es una persona enferma que no sabe lo que dice”, aseguró la esposa del pugilista.

Cabe recordar que Chávez Jr., ha dicho que su esposa lo internó por unas pastillas para adelgazar, y también para robarle sus cosas y el dinero que tiene gracias a su carrera como deportista.

“Se aprovechan de mí”, dijo Chávez Jr, en una entrevista previa para los medios internacionales.

Esposa de Julio César Chávez dice que lo ama

“Yo sí lo amo, yo lo quiero mucho, después del papá de mi hija, Frida, Julio es la única persona que ha existido en mi vida”, dijo casi al borde de las lágrimas.

“Sí me cansé, ahora este tema se lo dejo a Dios, espero que mi esposo recapacite, no lo juzgo, vivió una etapa muy difícil de estar repitiendo los patrones de su papá, a él no lo trataron, evade sus sentimientos culpando a otros y tomando pastillas, debe tratarse y reconocer que tiene una enfermedad”, nos contó su esposa.

Finalmente, Frida Muñoz dice que espera que su esposo se recupere de la enfermedad de repetir los patrones del ex campeón mundial, Julio César, su papá.