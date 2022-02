Juegos Olímpicos de Invierno: Estos son los atletas mexicanos que participarán en la justa deportiva

Llegó la 24 edición deportiva de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 donde la Delegación Mexicana contará con un cuarteto de atletas dispuestos a poner el nombre de México en alto.

En este grupo, una mujer y tres hombres serán los que representen a nuestro país en diferentes categorías.

Información relacionada: Juegos Olímpicos de Invierno: Cuándo y dónde ver la ceremonia de inauguración

Hablamos de cuatro talentosos deportistas, Donovan Carrillo, Sarah Schleper, Rodolfo Dick y Jonathan Soto. Aquí te compartimos en qué deporte se desempeñarán y un poco de sus carreras para que conozcas más a estos exitosos mexicanos.

Nacido en Durango, Jonathan Soto, fue el primer atleta de nuestro país en obtener su boleto a los Juegos Olímpicos de Invierno 2022. Desde muy pequeño vivió en Minnesota donde descubrió su pasión por el esquí.

A la par que se alistaba en este deporte Jonathan concluía sus estudios en la carrera de Ingeniería en Robótica.

El joven, pero ya reconocido patinador artístico, Donovan Carrillo, será otro de los competidores, en esta puesta invernal, que buscará poner el nombre de México en alto.

El patinador de 22 años se ha ganado el reconocimiento a nivel mundial, por sus increíbles actuaciones e innovador vestuario. Nacido en Zapopan, Jalisco. Desde muy pequeño comenzó a patinar combinando esta disciplina con gimnasia y clavados.

La única mujer del equipo y considerada una atleta con mucha experiencia participará en la categoría de esquí alpino. Aunque es originaria de Colorado, Estados Unidos, la esquiadora adquirió su nacionalidad al casarse con el mexicano Federico Gaxiola en 2007.

Por lo que representará a México, al que considera como su país. Es la segunda ocasión que Schleper participa en los juegos invernales como representante de México, donde espera romper el récord como la primera en la historia que ha conseguido clasificarse en seis Juegos Olímpicos.

Rodolfo, acompañará a Schlepper en esta competición. Nacido en Puerto Vallarta, Dickson fue trasladado a Canadá, luego de quedar huérfano a sus 9 meses de edad, fue ahí donde su nueva familia le enseñó este deporte.

Dickson representará a México en los que serán sus segundos Juegos Olímpicos. El esquiador alpino México-canadiense se inclinó por la bandera tricolor pues se siente orgulloso de su sangre mexicana.

“Creo que había dentro de mí algo que me seguía recordando a México. Adoro todo lo que representa este país, porque mis padres siguieron hablándome de mis orígenes mexicanos. Nunca me lo ocultaron y me encanta el apoyo que he recibido de los fanáticos mexicanos“.