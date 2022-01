Juegos divisionales de la NFL 2022, ¡prepárate para un gran fin de semana!

¿Te gusta el futbol americano?, pues prepárate para disfrutar este fin de semana la emoción del emparrillado con los partidos de la ronda divisional que prometen para ser grandes encuentros.

Tres de los equipos con más seguidores en México, los Dallas Cowboys, los Patriots de Nueva Inglaterra y los Steelers de Pittsburgh, quedaron fuera en la ronda de comodines.

Ahora, se enfrentarán equipos que poco a poco comienzan a tener cada vez más seguidores en México como es el caso de los Bills de Búfalo y los Chiefs de Kansas City.

Sin duda los partidos de esta ronda en la Conferencia Americana, prometen emociones, y los expertos creen que de estos juegos saldrá el nuevo campeón de la NFL 2022.

Los Titanes de Tennessee muy probablemente cuenten con el regreso de su corredor estrella Derrick Henry, uno de los mejores de la NFL que se lesionó a inicios de noviembre.

Recibirán a los Bengals de Cincinnati, equipo que logró su primera victoria en postemporada en más de tres décadas y que poseen uno de los ataques más explosivos .

-Fecha: Sábado 22 de enero

-Horario: A las 15:30 horas

-Sede: Nissan Stadium de Tennessee

Si no estuvieran en la misma conferencia, este encuentro bien podría ser un Super Bowl adelantado. Son probablemente los dos equipos en mejor forma de la actualidad, con dos mariscales de campo que dominan la liga gracias a su fenomenal capacidad atlética, Patrick Mahomes y Josh Allen, en lo que también puede ser una revancha de la final de la final de Conferencia del año pasado donde los Jefes derrotaron a los Bills.

-Fecha: Domingo 23 de enero

-Horario: A las 14:00 horas

-Sede: Arrowhead Stadium de Kansas

Tras dejar fuera a los Dallas Cowboys en la ronda de comodines, los 49ers de San Francisco se enfrentan a los Empacadores de Green Bay, con Aaron Rodgers al frente. El primer clasificado de la Nacional comienza su camino de revancha para por fin llegar al Super Bowl tras dos temporadas seguidas de 13 triunfos y ser eliminado en la Final de Conferencia.

-Fecha: Sábado 22 de enero

-Horario: A las 19:15 horas

-Sede: Lambeau Field de Wisconsin

El legendario Tom Brady busca seguir haciendo historia en la NFL y tras destrozar a las Águilas de Filadelfia, se enfrentarán a unos Rams de Los Ángeles que vienen embalados luego de dejar fuera a los Cardenales de Arizona. Si bien los Buccaners juegan en casa, los Rams no serán un equipo fácil y el encuentro promete grandes emociones.

