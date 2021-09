¡Juan Diego García hace historia! Conquista el séptimo oro para México

La delegación mexicana ha puesto todo su empeño en Tokio 2020, ahora, el total de medallas de México en Juegos Paralímpicos es de 21, pues Juan Diego García hizo historia al llevarse la presea de oro.

El sinaloense realizó su debut en la Justa Veraniega con 18 años en para taekwondo, donde venció 26-20, a Mahdi Pourrahnamaahmadgourabi, en la categoría K44-75 kilogramos.

Durante el primer round los atletas empataron en 6, pero al término del segundo el marcador se ubicó en 20-12.

“Ser el primer mexicano en ganar una medalla en el para taekwondo, me llena mucho de orgullo, me siento muy agradecido con Dios por esta oportunidad que me brindó y que supe aprovechar al máximo”.