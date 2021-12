John Madden, legendario entrenador y comentarista de la NFL, fallece a los 85 años

El legendario entrenador y comentarista John Madden falleció este martes a los 85 años.

“Nunca habrá otro John Madden y estaremos siempre en deuda con él por todo lo que hizo para que el fútbol americano y la NFL sean lo que son hoy”, dijo en un comunicado el comisionado de la liga, Roger Goodell.

La NFL, que anunció el fallecimiento de Madden, no detalló la causa de su muerte.

“Pocos individuos significaron tanto para el crecimiento y la popularidad del fútbol americano profesional como Madden, cuyo impacto en este deporte dentro y fuera del campo fue inmensurable”, argumentaron los Raiders en una nota de prensa, equipo con el que logró un Super Bowl.

Madden nació en 1936 y fue un destacado liniero ofensivo en el Colegio San Mateo en California y llegó al fútbol profesional en 1958, seleccionado por los Philadelphia Eagles, con los que sólo estuvo una temporada debido a una lesión en la rodilla que puso fin a su trayectoria como jugador.

Cuatro años más tarde, con 26 años se convirtió en entrenador asistente en el Allan Hancock College para dar el salto en 1963 a la Estatal de San Diego como asistente defensivo.

