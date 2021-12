¿Jesús en una mandarina? Redes se burlan y dicen que es Spiderman

Hay de milagros a milagros y este hombre de fe asegura que la imagen de Jesús se le apareció en una mandarina, aunque los usuarios de las redes dicen que es Spiderman.

Era un día normal para Gene Guglielmi que decidió comer una jugosa mandarina.

Al momento de pelar su fruta decidió partirla por la mitad y ahí fue cuando todo cambió para este hombre devoto.

De primer momento no podía creer lo que veía, tuvo que verla varias veces, hasta que su mente y sus ojos le afirmaron lo que creía.

¡Milagro! la imagen de Jesús crucificado se presentó en su mandarina.

El supervisor de enfermería de una residencia de ancianos, inmediatamente le sacó varias fotos y las compartió con sus amigos.

De inmediato se dio a la tarea de subirlo a sus redes sociales.

El hombre de 57 años que vive en Nueva Jersey, Estados Unidos, que minutos antes había compartido su fe en redes sociales, comenzó a hacerse viral.

Luego de querer dejar registrado su hallazgo de fe los comentarios no se hicieron esperar.

Y es que muchos como él no dudaron en reconocer que era un milagro y aplaudieron el hallazgo.

Por otro lado, escribieron también aquellos que consideraron el actuar del hombre como infantil.

Muchos de ellos se burlaron e incluso hubo quien señaló que más que Cristo parecía la figura del mismo Spiderman.

De inmediato los creyentes salieron a la defensa y señalaron el descubrimiento como un “milagro de Navidad”.

No it's definitely a tangerine https://t.co/uGfMT235LE

— The Holly and the Ivan (@hellothisisivan) December 8, 2021