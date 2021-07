Jeff Bezos, entre los pioneros del turismo espacial

Escucha la nota:



El multimillonario Richard Branson viajó al espacio el pasado domingo. El próximo martes lo hará Jeff Bezos y Elon Musk no tardará en unirse al grupo. Todos ellos habrán viajado al espacio con la idea de ser los pioneros del turismo espacial, que esperan que en el futuro sea de masas.

Con esta predicción en la cabeza y aunque todos ellos son más conocidos por sus otras empresas, los magnates fundaron sus propias compañías aeroespaciales.

Y, con la salvedad del fundador de Tesla, que todavía no ha detallado sus planes para viajar más allá de la estratosfera, decidieron que el jefe tenía que ser el primero en probarlo.

-Información relacionada: Carrera espacial de millonarios: ¿Quién llegará primero, Branson, Bezos o Musk?

Richard Branson, a la cabeza

La idea del cofundador del conglomerado británico Virgin Group, es relativamente sencilla: del mismo modo que los aviones ahora van de un punto a otro de la Tierra, él propone que hagan lo propio, pero en el espacio.

El pasado domingo 11 de julio, a sus 70 años, el multimillonario británico se unió a la misión Unity 22, en la que una de sus aeronaves despegó desde el desierto de Nuevo México y superó los 80 kilómetros de altura para regresar una hora después a la superficie terrestre.

El sueño del multimillonario es trasladar el modelo actual de viajes aéreos al espacio, con trayectos a altísima velocidad y transporte a hoteles en otros planetas.

Segundo lugar, Jeff Bezos

Su apuesta, sin embargo, que en lugar de usar aviones, tanto él como Elon Musk han optado por mandar cohetes que salen disparados de la superficie terrestre en vertical y con destino a la Estación Espacial Internacional, a la Luna o a cualquier planeta.

Eso es justo lo que hace Blue Origin, creada el año 2000 por el también fundador de Amazon y hombre más rico del mundo según Forbes.

A principios de julio dejó de ser consejero delegado de Amazon, precisamente para disponer de más tiempo para otros proyectos como el turismo espacial, viajará este martes al espacio junto a su hermano, Mark.

Así como con la piloto de 82 años Wally Funk y un estudiante neerlandés de 18 años, cuyo padre pagó varios millones para conseguirle asiento.

“Ver la Tierra desde el espacio te cambia y cambia tu relación con el planeta y con la humanidad”, aseguró en una entrada de Instagram cuando anunció que iba a ser uno de los pasajeros en el primer viaje comercial de Blue Origin.

Pese a felicitar a Branson por su viaje el pasado domingo, el fundador de Amazon negó que las aeronaves de Virgin Galactic puedan considerarse aviones espaciales.

Todo listo para el vuelo espacial

El multimillonario estadunidense dijo que está emocionado y curioso, pero no muy nervioso.

“La gente no deja de preguntarme si estoy nervioso. No estoy realmente nervioso, estoy emocionado. Tengo curiosidad. Quiero saber qué vamos a aprender”, dijo el fundador de Amazon, al programa “CBS This Morning”.

“Hemos estado entrenando. Este vehículo está listo. Este equipo está listo. Este equipo es increíble, nos sentimos realmente bien”, comentó.

Ya que no van por arriba de la línea imaginaria de Karman, situada a 99.7 kilómetros de la Tierra y que es comúnmente aceptado que separa la atmósfera terrestre del espacio exterior.

El tercer multimillonario en lista de turismo espacial, y seguido por Jeff Bezos, es Elon Musk, quien hasta la fecha ha tenido más éxito con su compañía, SpaceX, una empresa privada que es contratista de la NASA y que el año pasado ya puso astronautas en órbita.