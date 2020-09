Jefa de Gobierno rendirá vía remota segundo informe de labores

Escucha la nota:



La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad de México aprobó que el segundo informe de labores de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se lleve a cabo vía remota, el próximo 17 de septiembre a las 9:00 horas.

El acuerdo también establece que al recinto de Donceles sólo asistirán de manera presencial los integrantes de la mesa directiva y la Jucopo, mientras que el resto de los diputados seguirán la sesión de forma virtual.

El formato de la sesión refiere que habrá pase de lista y verificación de quórum, lectura del orden del día, honores a la Bandera para después dar paso al posicionamiento hasta por 5 minutos por cada Grupo y Asociación Parlamentaria en el orden siguiente: Asociación Parlamentaria Encuentro Social, Grupo Parlamentario del PT, Grupo Parlamentario del PRI, Grupo Parlamentario del PRD, Grupo Parlamentario del PAN y Grupo Parlamentario del Partido Morena.

La participación del Partido Verde Ecologista será definida el próximo viernes por los integrantes de la Jucopo, luego de que este partido no cumple con los requisitos para integrarse como asociación o grupo parlamentario.

Posteriormente la jefa del ejecutivo local tendrá su intervención hasta por 20 minutos enseguida habrá contestación del informe por parte de la Presidenta del Congreso; y finalmente entonación del Himno Nacional, Honores a la Bandera y cierre de sesión.

Los integrantes de la Jucopo también acordaron, como parte de la glosa del segundo informe de gobierno, las comparecencias ante el pleno del Congreso del secretario de Gobierno José Alfonso Suárez del Real para el 18 de octubre a las 10:00 horas y del secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch para el 21 de octubre al medio día.

Sin embargo, los diputados del PRD, Jorge Gaviño y del PAN, Mauricio Tabe pidieron que se incluyera en la glosa ante el pleno a los titulares de las Secretarías de Salud, Oliva López, para que diera cuenta sobre la atención a la emergencia sanitaria; de la secretaria de Finanzas, Luz Selena González, para abordar el tema de la caída de ingresos y la reasignación presupuestal; y del secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani para atender explicara el Plan de reactivación económica para la capital.

Morena, Encuentro Social y el PT rechazaron la propuesta y esto generó la crítica de Gaviño hacia los legisladores Martha Ávila y Fernando Aboitiz.

“La diputada representante de morena, la diputada Martha dice no pero no nos dice porque, cuando menos el diputado Aboitiz ya sabemos porque dice que no y dice que no porque la diputada Martha dice que no, entonces es una simbiosis, si la diputada Marta dijera que sí, el diputado Aboitiz diría que sí, esto es como una copia al carbón porque, porque son aliados pero tampoco Aboitiz sabe por qué dice que no, a mi me gustaría escuchar y se lo digo con una convicción republicana a la diputada Martha por qué no debe comparecer la Secretaria de salud ante el pleno, por qué no debe comparecer la Secretaria de finanzas ante el pleno”, cuestionó.

De acuerdo con el calendario aprobado por la Jucopo, la comparecencia ante comisiones de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y de la Secretaría de Salud queda programada para el 23 de septiembre a las 09:00 horas; Secretarías del Medio Ambiente, y del Trabajo para el 25 de septiembre a las 12:00 y 9:00 horas, respectivamente.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y la Secretaría de la Contraloría General el 28 de septiembre a las 12:00 y 9:00 horas, en ese orden.

Las Secretarías de Desarrollo Económico, y de Turismo el 30 de septiembre a las 12:00 y 9:00 horas; las Secretarías de Cultura, y de las Mujeres el 2 de octubre a las 12:00 horas; las Secretarías de Inclusión Social, y de Pueblos y Barrios Originarios el 5 de octubre a las 9:00 y 12:00 horas; las Secretarías de Desarrollo Urbano, y de Obras el 7 de octubre a las 9:00 y 12:00 horas.

Y para el 9 de octubre, las Secretarías de Movilidad, y de Gestión de Riesgos a las 9:00 y 12:00 horas, respectivamente.