Jaime Ordiales explicó por qué Hugo Sánchez no llegó a Cruz Azul

Tras no concretarse la llegada de Hugo Sánchez como nuevo timonel del Cruz Azul, Jaime Ordiales, director deportivo de La Máquina, explicó cómo es que las negociaciones cayeron.

Información relacionada: Solicitan en un espectacular información sobre ‘Billy’ Álvarez

Luego de que el pentapichichi dijera en Futbol Picante que su arribo no se dio debido a que Ordiales “le cambió las reglas” y le redujo la oferta salarial en un 50%, el directivo celeste salió a desmentir lo dicho por Hugo y explicar qué sucedió en realidad.

#CruzAzul 🚂 El director deportivo de Cruz Azul, Jaime Ordiales, niega haber reducido en 50% la oferta original a Hugo Sánchez. De cualquier manera, el 31 de diciembre le dijo a Hugo que las puertas del club están abiertas para un futuro.@ESPNmxhttps://t.co/0lm1f9xkJr — León Lecanda (@Leonlec) January 5, 2021

“Yo platiqué con Hugo, de que en cinco días se difundieron mentiras, que hubo diferencias en las negociaciones con sus representantes, con él hicimos las negociaciones. Al consejo no le agradó la propuesta, esa fue la razón. Cuando yo regresé la llamada al club me dijeron ya no vamos a continuar con Hugo, no vamos a ir con un perfil tan alto”.

Además de dejar en claro que sí fueron temas económicos los que no permitieron la llegada del ahora analista de ESPN al banquillo, Ordiales explicó que él nunca aceptó las condiciones que Hugo Sánchez exigía.

“Yo estoy sorprendido por la aseveración de Hugo; perdóname pero en ningún momento, lo puedo asegurar, le ofrecí al equipo en esas circunstancias. Él tampoco condicionó, no quería traer a más gente. Platicamos muy bien tranquilos, hubo cosas que se dan en cualquier negociación, que no permitieron que avanzaran. Estábamos negociando diferentes situaciones, pasa indirectamente porque subía el presupuesto que yo tenía como tope y no se pudo conseguir”.

ROMPE EL SILENCIO 💥 Jaime Ordiales dio a conocer que Hugo Sánchez no llegó a Cruz Azul porque se salía del presupuesto que le asignó la directiva celeste 💸https://t.co/8asaFnYCpK pic.twitter.com/9shCydZLQ3 — Futbol Picante (@futpicante) January 5, 2021

Por último el director deportivo de los cementeros dejó en claro que no terminó mal la relación y dejó la puerta abierta para que en el futuro Hugo pueda llegar a dirigir al Cruz Azul.

“Hoy no se pudo Hugo, esperemos tener una nueva oportunidad para que se dé. Por eso te digo que me extraña, porque platicamos muy bien, en fechas complicadas, pero entiendo, yo creo que el día de mañana, por qué no, podríamos tener una nueva oportunidad de encontrarnos en Cruz Azul”.

No te pierdas todos los sábados Balones al Aire por MVS102.5 FM a las 18:00 horas.