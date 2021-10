Instagram ‘Stories’: ¿Necesitas ser Instagrammer? Amplían función de compartir enlaces

Para difundir más contenido, llegar a más usuarios, inspirar e influir a otros, las Instagram ‘Stories’ amplían su función de compartir enlaces, así lo anunció la red social.

Cabe recordar que la opción de hacer “swipe up”, es decir, deslizar hacia arriba para ingresar al hipervínculo adjunto, o bien, insertar el link, estaba disponible solo para cuentas verificadas o que tuvieran un mínimo de 10 mil seguidores.

-Información relacionada: ’Facebook Papers’: ¿Qué son y cuál es su impacto?

Sin embargo, la red social perteneciente al gigante de Mark Zuckerberg, Facebook, desarrolló la opción de aumentar esta función con el objetivo de una mayor equidad y expresión.

Y es que, de acuerdo con la compañía, el intercambio de enlaces ayuda a organizar, educar, mostrar nuevos productos, entre otras cosas a los millones de usuarios.

Por medio de un comunicado, la red social que permite compartir un sinfín de fotografías y videos, explicó que cientos de usuarios también quieren difundir links con sus seguidores que incluyen familia y amigos.

En ese sentido, ya no es necesario que tu cuenta tenga ciertas características que permitan publicar contenido a través de los enlaces, pues esta ampliación está pensada en toda la comunidad de la plataforma.

Además, se trata de una nueva forma en que las personas, a través de sus cuentas como creadores de contenido o empresas, lleguen a más seguidores, y brindar más apoyo.

Whether it’s sharing info on social justice or supporting a local biz, everyone should be able to share what matters to them. 📢❤️

We are excited to globally roll out Link Sticker 🔗, which allows you to share links in your story… no matter how big or small your account is. pic.twitter.com/x5QFClbpaT

— Instagram (@instagram) October 27, 2021