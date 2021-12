Innecesario cerrar actividades económicas ante repunte de Covid en CDMX: Sheinbaum

Tras reiterar que la cancelación del concierto de Año Nuevo obedece a una medida de precaución ante repunte de casos positivos de Covid-19 observado en la última semana, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum descartó el cierre de actividades económicas al considerar que es innecesario toda vez que no hay un aumento de hospitalizaciones.

Luego de encabezar la instalación del gabinete de seguridad en Tláhuac, la mandataria capitalina informó que la posposición del evento con Los Ángeles Azules es una medida de precaución, por lo que el semáforo verde se mantiene en la Ciudad de México.

Asimismo dijo que las alcaldías tienen autonomía para poder cancelar eventos masivos con motivo de las celebraciones de Año Nuevo.

“Y a las alcaldías pues hay libertad también para que ellos decidan, no vamos a imponer nada, pero sí es importante que conozcan esta información y a la ciudadanía que sigamos cuidándonos, no vamos a cerrar ninguna actividad económica, no es nuestra intención ni mucho menos, hoy el tema de la recuperación económica de la ciudad es un tema prioritario y además no es necesario dado que no están aumentando las hospitalizaciones”, comentó.