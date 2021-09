Informe presencial de Sheinbuam en riesgo por Covid en Congreso CDMX

El tercer informe de gobierno de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum ante el Congreso capitalino, en un formato presencial, está en vilo debido a la presencia de casos de Covid entre legisladores, colaboradores y personal administrativo.

En la sesión de conferencia celebrada la noche de este viernes los legisladores aprobaron por unanimidad recomendar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que se suspendan al menos las dos sesiones presenciales ordinarias programadas para los próximos lunes 13 y martes 14 de septiembre, a fin de que se solicite a la Secretaría de Salud el protocolo a seguir para retomar las actividades presenciales y con ello la jefa del ejecutivo local pueda rendir su informe en el recinto de Donceles el próximo 17 de septiembre.

El diputado por el PRD, Jorge Gaviño se pronunció por tener más cuidado en el pleno, pero no ir en contra de lo que está haciendo toda la sociedad en la Ciudad de México, pues si bien hay temor a ser contagiado, se tiene que ser responsable con la labor que asumieron constitucionalmente.

“Nosotros vamos a salir, van a verlo ustedes, el día de mañana con que el congreso suspende actividades porque hay un foco de infección, cuando ya ha habido focos de infección en alguna escuela, que un niño salió positivo y lo que hacen es aislarlos, pero las clases continúan, no están suspendiendo, cuando menos que yo sepa, y no ha habido noticias así, de que suspendan actividades en ninguna escuela por algún contagio”, indicó.

En tanto, Ricardo Rubio, vicecoordinador del PAN, expuso que es de suma importancia para la oposición que el informe de la jefa de gobierno sea de manera presencial, por lo que se pidió no utilizar los contagios de Covid como un artificio para evitar dicha comparecencia.

“Para nosotros, para la oposición en general, es de suma relevancia que la comparecencia de la jefa de gobierno sea presencial, entonces no quisiéramos pensar que esto es un artificio para que la jefa de gobierno no comparezca de manera presencial”, indicó.

Ello causó la molestia de los legisladores por Morena, quien en voz de la diputada Guadalupe Morales lamentó lo dicho por el panista.

“Me parece muy grave el sospechar, el pensar siquiera, el mencionarlo aquí porque si me ofende, o sea me ofende en lo particular porque estamos hablando de vidas y porque quien trajo el tema esa reunión fui yo y fui yo porque les comenté los casos concretos, no por ninguna estrategia diputado”, comentó.