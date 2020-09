¡Increíble! descubren posibles huellas de vida en Venus

El descubrimiento del gas fosfano en la atmósfera de Venus indica que ese planeta tiene el “potencial” de albergar o haber albergado vida, según un estudio publicado hoy en “Nature Astronomy”.

Información relacionada: ¿Apocalipsis? El cielo naranja de San Francisco

Según el equipo de la Universidad de Cardiff a cargo de la investigación, el descubrimiento “sugiere que Venus podría acoger procesos fotoquímicos o geoquímicos”, aunque no implica necesariamente “una evidencia robusta de vida microbiana” en el planeta.

An intriguing paper about chemistry on Venus was published today. @NASA was not involved in the research & cannot comment directly on the findings; however, we trust in the scientific peer review process & look forward to the robust discussion that will follow its publication. https://t.co/uA0QztrAnV

— Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) September 14, 2020