¡Increíble! Captan a mujer amamantando a un gato en pleno vuelo

Aunque usted no lo crea, en pleno vuelo captan a una mujer amamantando a su gato y pese a que fue criticada por los pasajeros y cuestionada por los elementos del avión, se negó a dejar de hacerlo.

La mujer viajaba en el asiento 13A del vuelo 1360 de la compañía Delta Air Lines, ahí fue descubierta amamantando a su gato, al cual tenía en una manta para bebés, sin embargo, pese a las peticiones de las autoridades del avión de poner a su mascota de vuelta en su jaula ella se negó rotundamente.

